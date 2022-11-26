Курорт «Лаишево» под Казанью будет разделен на три кластера

Концепция мастер-плана туристической территории «Лаишево» предусматривает, что она будет разделена на три кластера: Южный, Центральный и Северный. Об этом на совещании в Казани, которое провел курирующий Приволжский федеральный округ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, рассказал генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Участие в совещании также приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, в Южном кластере будут созданы искусственные каналы с гостиницами на их берегах, благодаря чему количество номерного фонда, находящегося непосредственно у воды, существенно увеличится, отметил Суханов.

Сердцем курорта «Лаишево» должен стать Центральный кластер, где помимо современных отелей со спа-комплексом расположится яхтенная марина со всем необходимым для обслуживания маломерных моторных и парусных судов.

Ключевой особенностью Северного кластера будет искусственная заводь, вокруг которой окажутся размещены гостиницы и спортивные объекты: центр водных видов спорта, бассейны, картодром, центр аренды мото-, велотехники и снегоходов, пояснил докладчик.

«По итогам совместной работы Республики Татарстан и „Туризм.РФ“ сформирован перечень земельных участков, общей площадью почти 73 гектара. На них планируется построить бассейны, марины, спортивные объекты и гостиницы на 785 номеров. Объем инвестиций в строительство гостиничной инфраструктуры предварительно оценивается в 11,2 млрд рублей. Благодаря этому рассчитываем, что Лаишево к 2030 году будет ежегодно посещать 540 тыс. человек», — конкретизировал планы Сергей Суханов.

Соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в присутствии Дмитрия Чернышенко Республика Татарстан и Корпорация «Туризм.РФ» подписали в марте 2022 года.

Концепция мастер-плана туристической территории «Лаишево» предварительно обсуждалась в октябре. Позднее стало известно, что создание круглогодичного курорта с мариной для яхт оценивается в 20 млрд рублей.