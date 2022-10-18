Минниханов обсудил с руководством корпорации «Туризм.РФ» развитие курорта «Лаишево»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил с первым заместителем генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денисом Секачевым предварительную концепцию мастер-плана развития туристической территории «Лаишево». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Концепция была разработана корпорацией «Туризм.РФ». Многофункциональный курорт «Лаишево» предполагается развивать в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина).

На территории площадью 72,87 гектара планируется построить объекты для всесезонного размещения туристов: 3- и 4-зведные гостиницы с высоким уровнем сервиса, включающим СПА-центры, рестораны, глэмпинги, прогулочные дорожки и инфраструктуру для пляжного отдыха. Всего отдыхающих будут ждать более 700 номеров, причем проект предусматривает возможность последующего увеличения номерного фонда.

Ключевой особенностью курорта станет создание яхтенной марины с полным набором сервисных услуг, включая техническое обслуживание, береговую сервисную инфраструктуру для владельцев яхт и туристов, а также зимнее хранение маломерных судов.

При проработке инициативы особое внимание было уделено созданию лотов и предложений для предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели Татарстана смогут принять участие в развитии туристической территории «Лаишево» после утверждения мастер-плана.

Общий объем инвестиций составит примерно 11 млрд рублей. Из них 8,4 млрд рублей пойдут на развитие туристической инфраструктуры курорта «Лаишево», а 2,8 млрд — на сопутствующую инфраструктуру.

В корпорации рассчитывают, что благодаря развитию инфраструктуры туристической территории «Лаишево» к 2030 году турпоток здесь превысит 540 тыс. человек в год.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. Участие в ней с татарстанской стороны также приняли вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, помощник Президента РТ Олеся Балтусова и председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Соглашение между Татарстаном и АО «Корпорация Туризм.РФ» о совместном развитии туристической инфраструктуры региона было подписано 15 марта 2022 года. Республика предоставила корпорации территории для развития туристической инфраструктуры, включая участок в Лаишевском районе в 60 километрах от Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РТ Рустам Минниханов одобрил восемь инвестиционных проектов на 3,1 млрд рублей, большинство из которых связаны именно с туризмом.