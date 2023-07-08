Эрдоган считает, что Украина имеет право на членство в НАТО

Турция продолжит оказывать поддержку киевскому режиму в контексте ситуации на Украине. Об этом сказал турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает ТАСС.

«Мы с самого начала конфликта продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, предоставив конкретную помощь во многих областях – в политической, экономической, в сфере безопасности, – заявил Эрдоган. – Но мы были и страной, которая прилагала наиболее интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров на основе международного права».

По его словам, несмотря на произошедшее, дружба между двумя странами всецело укрепилась. Также турецкий Президент добавил, что Украина имеет право на членство в НАТО.

«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, – сказал Эрдоган. – Украина заслуживает членства в НАТО».