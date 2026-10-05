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Общество 5 октября 2026 15:09

В Татарстане появились первые в сезоне заболевшие гриппом

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В Татарстане регистрируют первые случаи гриппа в новом сезоне ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне – за прошедшую неделю мы зафиксировали 11 923 случая. Начали фиксироваться первые случаи гриппа. Пока их не много – с 1 сентября зарегистрировано 15 случаев гриппа», – рассказала Авдонина.

#грипп и орви #Здоровье #медицина
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