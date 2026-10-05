Почти 9 тысяч человек привились от гриппа у станций казанского метро

В пунктах вакцинации у станций казанского метро привились от гриппа 8 932 человека. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В Казани были организованы пункты вакцинации у станций метро, они работали с 24 сентября по 3 октября. К сожалению, погода ухудшилась и мы вынуждены были приостановить эту работу. Но в целом, кампания по вакцинации продолжается», – рассказал Лопушов.