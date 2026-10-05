В медучреждения Татарстана прибыло свыше 900 тысяч доз вакцины от гриппа

На сегодня в медучреждения Республики Татарстан прибыло 915 450 доз вакцины от гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Компоненты полностью изменены в соответствии с актуальными штаммами гриппа. По прогнозу в предстоящем сезоне будут циркулировать вирусы гриппа А – H1N1 "Миссури" и H3N2, а также грипп В. Защиту от этих вариантов гриппа можно получить с помощью прививки», – сказал он.

Лопушов напомнил, что вакцинация против гриппа проводится без записи. Привиться можно по полису ОМС в своей поликлинике с 8:00 до 19:00.