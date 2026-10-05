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Общество 5 октября 2026 16:05

В Минздраве РТ объяснили, почему пожилым принципиально прививаться от гриппа

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Пожилые переносят грипп тяжелее других, поэтому им обязательно нужно прививаться. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Нужно напомнить о группах риска. Среди них – лица старше шестидесяти лет. Именно они попадают к нам в стационары и именно такие случаи, к сожалению, чаще заканчиваются летальным исходом. Причиной тому возраст и наличие других сопутствующих заболеваний», – объяснил он.

Эпидемиолог призвал татарстанцев позаботиться о своих родителях, пожилых родственниках и проследить за тем, чтобы они поставили прививку от гриппа.

#вакцина от гриппа #Здоровье #медицина
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