«Если вы уедете, нам край»: как бойцы Татарстана сражаются на СВО за мир и будущее страны

Боец Андрей под позывным позывной Малый из Набережных Челнов. Семья гордится своим защитником Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«А вы не насовсем? Вы не уедете отсюда?»

Боец Андрей под позывным позывной Малый из Набережных Челнов с 1993 года работал в системе МВД. Поэтому он и в этот раз встал на защиту мирного населения.

«У меня там тетка живет, под Донецком, двоюродный брат там живет. У меня там родственники. Они с 2014 года там под обстрелами. Что делать? И уезжать не хочет. Хотя старший сын у нее в Туле живет. „Это, — говорит, — мой дом. Куда я уеду? Здесь родители, муж лежат“», — продолжает рассказ Малый.

По словам мужчины, фашизм надо истреблять. Ведь противник не щадит никого.

«Кто-то же должен со всем этим разбираться. А там надо с этим разбираться. Это бросать просто так нельзя. Когда мы там стояли на блокпосту и садились в машины, местная женщина постоянно выходила и спрашивала: „А вы не насовсем? Вы не уедете отсюда? Если вы уедете, нам край“», — вспомнил боец.

Сейчас у них началась новая жизнь. Семья рада, что они сейчас все в сборе Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рассказал защитник Отечества и про то, чем занимается на Донбассе.

«Мы — ОМОН. Мы просто стояли в обороне, в наступлении не были. Нас обстреливали. Пытались на участке соседнем, метров 400-500, прорваться. Мелкие прорывы идут небольшими группами. Они заходят в населенный пункт либо в место, где находится наш личный состав. Потом концентрируются в одном месте до 50 человек, до двух взводов, а потом уже начинают свои удары», — поделился мужчина.

Семья гордится своим защитником.

«Было тяжело, когда не выходил на связь по несколько дней. Бывало и неделю, и две недели не выходил на связь. Тяжело об этом вспоминать. Я считаю своего мужа героем, потому что он не побоялся поехать туда. Не побоялся ничего», — говорит Ольга, жена Андрея.

Сейчас у них началась новая жизнь. Семья рада, что они сейчас все в сборе.

Боец из Зеленодольска осенью прошлого года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции Фото: предоставлено бойцом

«Никому не сказал и уехал»

Боец из Зеленодольска осенью прошлого года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции. Сегодня он впервые за 10 месяцев находится дома, но сердцем до сих пор с боевыми товарищами.

Он отправился служить по контракту, но получилось это не сразу.

«Я вообще подписывал три раза контракт. Первый раз родня не отпустила, второй раз друзья не отпустили, а в третий раз я просто никому не сказал и уехал, — поделился военный. — Защитить Родину, ребятам помочь и денежные средства, конечно же, хорошие».

Военного образования не было, отслужил лишь по «срочке». Умел держать автомат, остальному уже научили в учебке и на передовой.

«Первое время даже страха не было, а потом бои, обстрелы и потеря товарищей. Но когда прошел через это, сила духа стала еще крепче. Я уже там почти целый год, я привык. Там общение хорошее, там боевые друзья. Там сила, братство. Там семья вторая», — рассказал боец.

Зеленодолец — заместитель командира взвода. Под его руководством 12 ребят выполняют боевые задачи на самой линии огня. На теле бойца множественные шрамы от осколков гранат и разорвавшихся дронов. Мелкие осколки не всегда можно извлечь из тела.

«Скоро я поеду в госпиталь Бурденко, в Москву на операцию», — поделился планами боец.

На ноги его поставили быстро. Дефицита медикаментов и продуктов нет, делится военный. Всегда есть мясо, овощи и сухой паек.

Зеленодолец — заместитель командира взвода. Под его руководством 12 ребят выполняют боевые задачи на Артемовском направлении, на самой линии огня Фото: предоставлено бойцом

В отпуске он первым делом отправился к дочери и родителям, которые по нему очень скучают. Боец помогает им финансово, выплат по контракту хватает на многое.

«С этой выплаты получилось закрыть долги. В основном это был кредит, на который я покупал себе жилье», — рассказал боец.

Через несколько дней наш герой снова отправится на передовую, где его ждет уже другая «боевая семья». «Я сделал свой выбор — защищать Родину», — говорит боец.

Боец из Буинского района Михаил Сайкин несколько раз выходил на боевые операции на передовой Фото: предоставлено Михаилом Сайкиным

«Мне больше подходит быть штурмовиком»

Когда на СВО командир спросил Михаила Сайкина, кем он будет служить, то он ответил, что штурмовиком. Боец из Буинского района несколько раз выходил на боевые операции на передовой.

В этом году 29 марта он получил ранение. В тот день бойцы уже добрались до нужных координат, как вражеская пуля попала ему в руку. Бойцы, ехавшие на танке, под градом пуль успели выпрыгнуть кто куда. Михаил почувствовал резкую боль по всему телу. Тяжелое обмундирование на рюкзаке мешало ему встать, а еще он почувствовал, что правая рука совсем не слушается. В таком состоянии на танке выбрались назад, и Михаила отправили в госпиталь. Недавно он вернулся на реабилитацию к семье. А пулю врачи решили не извлекать, она так и осталась в руке.

До участия в СВО он работал в родном селе Кият, в сельском хозяйстве.В феврале этого года он решил заключить контракт.

Уже в начале беседы Михаил сказал о себе следующее: «Я штурмовик. Когда заключил контракт и прошел обучение, отправили на линию фронта. Стало известно, что для выхода на передовую нужны разведчик, танкист и штурмовик. Можно было сесть в танк. Ведь я работал на разных тракторах. Мог выучиться. Но понял, что мне больше подходит быть штурмовиком. Я худой, передвигаюсь быстро. Почувствовал, что больше доверяю своим ногам. Так на самом деле и получилось», — сказал он.

По словам Михаила, быть рядом с семьей, пусть даже раненым, — это большое счастье Фото: предоставлено Михаилом Сайкиным

Михаил с семьей живет в Буинске. С супругой Татьяной он познакомился семь лет назад, когда приехал в гости в деревню. Начали встречаться. Поженились, родили четверых детей: Константину шеть лет, Даниилу – пять, Тимуру — четыре года, Алисе всего полтора.

На материнский капитал семья купила квартиру в селе Старый Студенец. Но с детьми легче жить в городе, поэтому пока переехали в Буинск. Когда муж уезжал на СВО, Татьяна провожала его с Константином. И хотя сыну всего шесть лет, отец сказал ему: «Ты остаешься за старшего. Помогай маме, слушайся ее. Я вернусь».

По словам Михаила, быть рядом с семьей, пусть даже раненым, — это большое счастье. Но пока успокаиваться рано. Когда рука заживет, он продолжит военный контракт. В душе он верит: он вернется живым, здоровым. Ведь дома его ждет большая семья.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно до 31 июля 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.