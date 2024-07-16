«Заключил контракт в 58 лет и не жалею»: почему бойцы из Татарстана идут на СВО

Фото: предоставлено Айгуль Яруллиной

«Настоящие патриоты своей страны, любят Родину»

Служащий по контракту 58-летний Дамир из Заинского района пришел на встречу руководства района с участниками СВО.

«Сначала я поддерживал наших военнослужащих вместе с остальными жителями села, но меня все время не покидала мысль, что можно им помочь и на линии фронта. Дети у меня уже взрослые, супруги нет. Поэтому решил пойти в военный комиссариат и заключить контракт о прохождении военной службы. Это мой первый такой опыт, за плечами только годы армейской службы», — рассказал мужчина.

Дамир три раза был на передовой, а потом ему сказали, что не подходит по возрасту. Теперь он дежурит на посту.

«Конечно, возраст свое берет, устаю немного, но боевой дух не теряю, как и остальные бойцы. Мы все там друг друга поддерживаем», — сказал военнослужащий.

По его словам, поддержка заинцев очень чувствуется — все бойцы очень благодарны волонтерам.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«С удовольствием едим сухие супы, особенно мне нравится с домашней лапшой. Там очень нужны маскировочные сети, которые защищают от вражеских дронов. Очень благодарен землякам, которые собрали средства на новый генератор, все работает исправно. С такой мощной поддержкой победа будет за нами!» — убежден боец.

По словам военного комиссара Заинского района Айрата Аглямзянова, в основном контракт о прохождении военной службы жители города и района заключают из патриотических побуждений.

«Приходят мужчины, которые говорят, что хотят помочь своим землякам, друзьям, братьям, находящимся на линии соприкосновения. Были и молодые люди, которые выбирали службу по контракту вместо срочной службы. Все они — настоящие патриоты своей страны, любят Родину и воспитаны в духе, что в тяжелое для страны время они должны ее защищать. Заинский район особенный, здесь очень много патриотов, людей, для которых отдать долг Родине, встать на защиту своей семьи и близких превыше всего», — говорит он.

Фото: из личного архива бойца

Семья сапера из Лениногорска ждет прибавления

Штурмовик и сапер Сергей Трофимов из Лениногорска также по зову сердца отправился на спецоперацию. С первого дня Сергею не давала покоя мысль, что он тоже может внести свой вклад в победу. Приняв окончательное решение, в 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и отправился на передовую. За лентой товарищи по оружию дали ему позывной Волпи.

Командованием Сергей Трофимов был назначен специалистом по наступлению и штурму зданий и укрепленных позиций противника. Штурмовик должен обладать навыками и знаниями по захвату и работе в зданиях, окопах, траншеях и прочих укреплённых позициях.

Сергей быстро адаптировался к требуемым задачам во время военного слаживания, которое прошло в три этапа.

Фото: из личного архива бойца

«Это были самые сложные дни. Не все выдерживали огромную нагрузку по тактической, инженерной, медицинской и физической подготовке. Но это продиктовано требованиями военного времени. Чем быстрее ты научишься грамотно действовать во время боя и взаимодействовать с личным составом, тем большую пользу ты принесешь», — делится Сергей Трофимов.

Времени на раскачку не было. С раннего утра и до поздней ночи боец оттачивал полученные знания на практике.

Задача штурмовика в команде — захват точки и удержание ее до подхода основных сил. Штурмовики являются авангардом группы при захвате зданий. Если бойцы прикрытия и пулеметчики занимаются огневым подавлением, то штурмовики первыми пробиваются к укреплению и зачищают его. После захвата укрепрайона бойцы действуют согласно приказаниям командира группы: либо пробиваются к следующему укреплению, либо переходят в оборону или контрштурм. При отступлении или оставлении позиции штурмовики уходят последними.

Понимая всю серьезность возложенной на него ответственности, Сергей готовился серьезно. Командование высоко оценило старания бойца, отразившиеся в отличных показателях в бою.

Вскоре Сергей был назначен сапером, стал выполнять задачи по установке минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин, созданию невзрывных заграждений, проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях противника, обезвреживанию и уничтожению мин и фугасов.

Он участвовал в возведении мостов, переправ, укрепленных позиций, дотов, дзотов, строительстве рокадных дорог, прокладке путей для техники и личного состава в труднодоступных местах.

Во время очередного штурма Сергей Трофимов получил ранение. Удерживая сознание, он постоянно думал о самых близких — жене Зарине и сыне Никите.

Его спасли, эвакуационная группа вовремя заметила раненого бойца. Его удалось быстро эвакуировать с поля боя. Военные хирурги в госпитале Антрацита провели несколько операций: ногу удалось сохранить.

Фото: из личного архива бойца

Обо всех этих событиях Сергей умолчал, Зарина узнала о ранении намного позже, когда муж уже возвращался домой. Полгода, в течение которых боец выполнял боевые задачи, тянулись для родных долго. А он как мог успокаивал супругу. «У меня все хорошо, как у вас дела, как сын?» — спрашивал он во время коротких звонков, когда была возможность.

В связи с полученным на СВО ранением военному положена материальная компенсация. Еще в марте 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах участникам специальной военной операции за ранение — 3 млн рублей. Семья Тимофеевых планирует на эти средства приобрести квартиру.

Военно-врачебная комиссия признала Сергея Трофимова непригодным к дальнейшему выполнению боевых задач. Но иногда боец все же надевает военную форму и медали. Он внес свой вклад в приближение Победы.

Сегодня Сергей мечтает об одном — чтобы дочка, которую они очень ждут, родилась здоровой. Уже в августе в семье ожидается прибавление.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Повестку я не дожидался. Сам хотел в зону СВО»

Участник специальной военной операции из Набережных Челнов с позывным Опер не получал повестку по частичной мобилизации, но сам пришел в военкомат. Около двух лет он находится «за ленточкой». А сейчас вернулся на малую родину в краткосрочный отпуск.

«Повестку я не дожидался. Сам хотел в зону СВО. Не получая повестки, я пришел в военкомат», — рассказал военный.

Опер — ветеран боевых действий. По его словам, у него была хорошая школа подготовки — это 26-й отдельный отряд специального назначения «Барс». На выполнение задач выезжал в Чечню и Ингушетию. Поэтому понимал, что его опыт в ходе спецоперации понадобится. После прибытия в часть его сразу поставили командиром.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рассказал челнинец и о своем видении противника. «Враги более жестокие, и они действуют как террористы. Это намного тяжелее. Они прикрываются мирным населением. По этой причине мы и движемся медленнее, не так быстро, как хотелось бы. Приходится бить точечно, использовать пехоту. Наемники из других стран агрессивные, неадекватные, они приезжают туда, как на сафари, стреляют в мирных жителей», — заявил он.

Военный признался, что в первое время было тяжело. Но потом бойцы научились определять прилеты. «Стали понимать, откуда летит и куда летит, то есть у нас уже выработалась реакция. Мы примерно понимаем, когда нам надо уйти в укрытие, а когда можно еще работать», — пояснил он.

Рассказал татарстанец и про боевых товарищей. «Патриотизм у нас в крови, я так считаю. Я не скажу, что у нас ребята бесстрашные, то есть боимся мы все, у каждого есть страх. Но все мы преодолеваем этот страх и далее работаем, несмотря ни на что. Ребята все подготовленные, психологически устойчивые. У нас самые лучшие ребята. Самые-самые лучшие, которыми можно гордиться», — выразил уверенность он.

Поблагодарил боец всех и за шефскую помощь. «От населения, ото всех мы чувствуем поддержку. Гуманитарка к нам постоянно поступает, письма мы тоже читаем от детишек. Сладостей поступает очень много, еды много поступает, одежды. От города огромная помощь идет. Сладости, если честно, уходят быстро. Когда находишься на позициях, в основном только сладости и ешь. Как-то более успокаивает, что ли, настроение повышает. В основном шоколадки», — рассказал Опер.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военный поблагодарил за поддержку жителей и власти города, школы, детей и добавил, что победа обязательно будет за российскими бойцами.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.