Выплаты в 1,5 млн рублей и забота о семье: почему выгодно заключать контракт в Татарстане

Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО. На них могут рассчитывать жители других регионов страны и иностранные граждане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это огромные траты, но мы не можем не решить эту задачу»

Раис РТ Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную региональную выплату военнослужащим в зоне СВО. Теперь при заключении контракта в Татарстане граждане гарантированно будут получать 1,2 млн рублей. С учетом муниципальных выплат сумма может составить 1,5 млн рублей.

«В целях дополнительной мотивации по контрактам принято решение <...> увеличить республиканские выплаты еще на 500 тысяч рублей. Это огромные траты, но мы не можем не решить эту задачу», — заявил на республиканском совещании Раис РТ.

Итоговая сумма складывается из выплат от республики — 1,05 млн рублей, Минобороны РФ — 195 тыс., городов и районов Татарстана — до 300 тыс.

Например, на сегодняшний день единовременная выплата от Высокогорского района составляет 100 тыс. рублей, от Лаишевского — 200 тыс., от Менделеевского — 300 тыс. рублей. Материальная помощь в размере 300 тыс. рублей предоставляется и от предприятий Альметьевского района.

Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО. На них могут рассчитывать жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и до места несения службы.

Гражданам других стран и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ. На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставляется жилье и питание. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней максимум. Также будет проведено боевое слаживание подписавших контракт в Татарстане.

В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть. В данный момент продолжается набор в именной батальон «Бытыр», который будет охранять новые территории Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На СВО нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы

Подписать контракт и получить 1,5 млн рублей единовременно могут также мобилизованные и срочники. В рядах Вооруженных сил ждут и мужчин, и женщин. На СВО особенно нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы.

В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть. В данный момент продолжается набор в именной батальон «Батыр», который будет охранять новые территории.

Контрактникам от Татарстана перед отправкой выдается полный набор всех необходимых вещей и армейская аптечка с медикаментами. Поэтому самим бойцам ничего покупать не придется.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым.

Новые повышенные выплаты в Татарстане в 1,5 млн рублей — это еще одна беспрецедентная мера поддержки контрактников и их семей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как обстоят дела с выплатами в других регионах Поволжья?

В соседней Ульяновской области единовременно при подписании контракта можно получить 550 тыс. рублей, включая деньги от Минобороны – 195 тыс. рублей.

В Самарской области выплаты суммарно доходят до 1 млн рублей, в том числе это региональная единовременная выплата 350 тыс. рублей, от 50 до 200 тыс. рублей – от общественного фонда, есть матпомощь и подъемное пособие.

Гражданам, заключившим контракт в Марий Эл, полагается 445 тыс. рублей, где региональная выплата утверждена на уровне 250 тыс. рублей.

Жители Башкирии, подписавшие контракт с Министерством обороны, единовременно будут получать 505 тыс. рублей от республики. Суммарно вместе с выплатами Минобороны РФ и муниципалитетов при заключении контракта выплаты увеличатся до 1 млн рублей.

Новые же повышенные выплаты в Татарстане в 1,5 млн рублей — это еще одна беспрецедентная мера поддержки контрактников и их семей. «Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Стоит отметить, что единовременные выплаты при заключении контракта в Татарстане сейчас одни из самых высоких в России.

«Забота о своих»

По поддержке семей военнослужащих в республике ведется большая работа. На каждого несовершеннолетнего ребенка участника СВО положена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. Беременной жене военнослужащего назначается единовременное пособие в размере 36,2 тыс. рублей в случае, когда срок беременности составляет не менее 180 дней. Семьям бойцов с новорожденными на выписке вручают подарочные наборы детских принадлежностей.

Дети бойцов бесплатно посещают детские сады, а также социально-культурные и спортивные учреждения.

Школьникам и студентам предоставляется бесплатное питание и льготный проезд на общественном транспорте. В любое время года дети могут отдохнуть в оздоровительных лагерях республики. Кроме того, военнослужащие и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение в санаториях, домах отдыха, базах отдыха Министерства обороны Российской Федерации.

К числу мер социальной поддержки в нашем регионе также относятся компенсация расходов на ЖКУ в размере 50% от оплаты стоимости жилищных услуг.

Семьи бойцов также могут получить субсидию на возмещение затрат на приобретение и проведение газового оборудования внутри участка дома. Компенсируется сумма затрат в пределах 100 тыс. рублей.

Также участники военной спецоперации и члены их семей могут временно приостановить платежи по кредитам. Это право распространяется на потребительские кредиты и на ипотеку. Кроме того, бойцам их семьям предоставляется психологическая, психотерапевтическая и юридическая помощь.

Чтобы знать, какие льготы положены семьям бойцов, для удобства людей в Татарстане был запущен интернет-ресурс «Забота о своих» и создан специальный чат-бот. Также в каждом муниципалитете действует Государственный фонд «Защитники Отечества», куда за решением вопросов могут обратиться члены семей СВО и сами военнослужащие.

Главы городов и районов лично поддерживают бойцов, доставляя им шефскую помощь Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Как поддерживают военных на передовой и в тылу?

С начала специальной военной операции для многих татарстанцев стало очень важным оказать помощь тем, кто на передовой защищает безопасность нашей страны.

В каждом муниципалитете республики появились многочисленные волонтерские организации – например, «Вкусняшки для Победы» в Лениногорске, «СВОих не бросаем» в Альметьевске, «Мы вместе» в Менделеевске, «Неугомонные сердца» в Мамадыше, благотворительный фонд «Помощь СВОим» в Лаишево и другие. Неравнодушные жители в три смены плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, готовят сухпайки, шьют костюмы с защитой от тепловизоров.

Главы городов и районов лично поддерживают бойцов, доставляя им шефскую помощь. Так, совсем недавно из зоны СВО вернулись мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, главы Менделеевского района Радмир Беляев и Апастовского района Айрат Зиганшин. Руководители доставили квадрокоптеры, 8 тонн ОСБ-панелей, 10 мотовездеходов с прицепами и 5 напольных кондиционеров для госпиталя, а также продукты и все необходимые бойцам вещи с индивидуальными посылками.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев встретился с военнослужащими в зоне спецоперации. Он доставил шефскую помощь, побеседовал с бойцами Фото: пресс-служба Менделеевского района

«Условия суровые, но, тем не менее, чувствуется соответствующий высокий воинский дух. Я не видел в глазах и поступках наших воинов растерянности, неуверенности. Все заряжены на успех. У всех высокий моральный воинский дух», — поделился впечатлениями о поездке Магдеев.

Предприятия берут под опеку своих сотрудников

Предприятия республики также не остаются в стороне. На днях водитель Буинского элеватора Ильсур Зиннуров подписал контракт и отправился на СВО, а руководитель организации Газинур Хаким выплатил семье патриота 150 тыс. рублей и обещал поддерживать в любом вопросе.

«Провожаем нашего сотрудника, он работает у нас водителем автобуса, я сам лично говорил с ним, его женой и детьми, они все согласились. Мы передали единовременную выплату в размере 150 тысяч, и я обещаю поддерживать семью в любом вопросе», — пообещал он.

На днях водитель Буинского элеватора Ильсур Зиннуров подписал контракт и отправился на СВО, а руководитель организации Газинур Хаким выплатил семье патриота 150 тыс. рублей Фото: buinsk-tat.ru

Руководство мамадышского агрохолдинга «РМ Агро» поддержало бойцов СВО на 3,5 млн рублей. Организация снабжает стройматериалом военных на передовой и волонтера Юриса Шакурова, который изготавливает мобильные бани для бойцов. Из агрохолдинга на СВО ушли уже 8 сотрудников, каждому из них было выплачено по 50 тыс. рублей.

Еще одна организация – «Мамадышстрой» – взяла под опеку военнослужащего, который живет в деревне Гришкино. Сейчас боец находится в отпуске по ранению. В его доме провели водоснабжение на сумму 120 тыс. рублей. «Не кто-то передал, а боец своими глазами увидел, что в его родном доме все меняется к лучшему, и уже вдохновленный, он может возвращаться на передовую», — рассказали «Татар-информу» в компании.

Напомним, что кроме того, что в Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше.

Получить повышенные выплаты можно до 31 июля 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото на анонсе: Султан Исхаков / «Татар-информ»