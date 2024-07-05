В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 1,5 млн рублей

В Татарстане увеличили выплату желающим подписать контракт с ВС РФ. Теперь единовременная выплата может доходить до полутора миллионов рублей. Об этом на республиканском совещании заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«В целях дополнительной мотивации по контрактам принято решение со следующей недели увеличить республиканские выплаты еще на 500 тысяч рублей. Это огромные траты, но мы не можем не решить эту задачу», – отметил Раис Татарстана.

В Татарстане граждане при заключении контракта о прохождении службы в ВС РФ гарантированно будут получать 1,2 млн рублей. С учетом муниципальных выплат сумма может составить 1,5 млн рублей, заявил Минниханов. Итоговая сумма складывается из выплат от республики – 1,05 миллиона рублей, Минобороны РФ – 195 тысяч, городов и районов Татарстана – до 300 тысяч.

Чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля 2024 года.

Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО. А также жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и до места несения службы.

Гражданам других стран и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ. На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставляется жилье и питание. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней максимум. Также будет проведено боевое слаживание подписавших контракт в Татарстане.

Подписать контракт и получить 1,5 млн рублей единовременно могут также мобилизованные и срочники. В рядах Вооруженных сил ждут и мужчин, и женщин. На СВО нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть. В данный момент продолжается набор в именной батальон «Бытыр», который будет охранять новые территории.

Контрактникам от Татарстана перед отправкой выдается полный набор всех необходимых вещей и армейская аптечка с медикаментами. Поэтому самим бойцам ничего покупать не придется.

Новые выплаты – еще одна беспрецедентная мера поддержки контрактников и их семей в Татарстане.

«Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача» – подчеркнул Минниханов.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.