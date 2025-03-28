Кристина и дети живы: что известно о семье врачей из РТ – пассажирах батискафа в Хургаде

Врачи-педиатр из Уруссу жива – эту информацию федеральные СМИ дали сегодня со ссылкой на Генконсульство РФ. Накануне весь Татарстан был в шоке от новостей о гибели супругов-врачей. «Татар-информ» собрал всё, что известно о трагедии и ее последствиях на данный момент.





Накануне около полудня СМИ облетела шокирующая новость о крушении прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады Фото: соцсети компании Sindbad @sindbadsubmarines_

Трагедия у берегов Хургады: первые сообщения

Сегодня стало известно, что врач из Татарстана Кристина Валиуллина, которую считали погибшей в результате крушения батискафа у берегов Хургады, жива. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в Хургаде.

Накануне около полудня СМИ облетела шокирующая новость о крушении прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады. Катастрофа произошла ранним утром примерно в километре от берега. На борту судна находились 45 российских туристов, среди которых были и дети. По последним данным, шестеро из них погибли. Информация о трагедии быстро распространилась по России. Вскоре стало известно, что среди возможных жертв крушения – семья врачей из Татарстана.

Это супруги Кристина и Равиль Валиуллины, которые приехали в Хургаду из поселка Уруссу Ютазинского района республики, они отдыхали в Египте вместе со своими детьми – девочками 10 и 15 лет. По данным СМИ, их доставили в больницу.

Кристина и Равиль Валиуллины приехали в Хургаду из поселка Уруссу Ютазинского района республики Фото: социальные сети Кристины Валиуллиной

«На данный момент можем подтвердить, что Кристина и Равиль Валиуллины действительно отдыхали с семьей в Египте. Касательно пострадавших и погибших ждем официальную информацию от федерального МЧС. Сразу известим», – рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Как оказалось, подводное судно столкнулось с рифом и «потеряло давление», что привело к его затоплению. Одна из пассажирок судна, Екатерина, рассказала, что во время посадки в батискаф в два открытых люка стала заливаться вода.

К вечеру власти Татарстана подтвердили гибель семейной пары из Уруссу.

«Только что власти Татарстана связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети остаются в больнице. Вопрос их состояния здоровья так же на контроле у властей республики», – рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

«Через ее ангельские руки прошли многие наши дети»

38-летняя Кристина Валиуллина работает участковым педиатром в центральной больнице Уруссу. Она окончила Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия» и с 2012 года работала врачом-педиатром. Ее пациенты отзываются о ней как о докторе с золотыми руками и добрым сердцем.

Многие считают Кристину Валиуллину лучшим педиатром района Фото: социальные сети Кристины Валиуллиной

41-летний Равиль Валиуллин был выпускником того же университета. Он работал анестезиологом-реаниматологом. Супруги трудились в одной больнице, помогая сотням людей на протяжении многих лет.

Пациенты и знакомые врачей пребывали в настоящем шоке от новостей в социальных сетях. Жители Уруссу, где работала семья, рассказывают, что Валиуллины были не просто врачами, а настоящими героями в своем районе.

«Я отец ребенка, которого Кристина Эдуардовна несколько лет назад достала практически с того света. Мы живем в небольшом поселке на самой забытой окраине республики. У нас такие специалисты, как семья Валиуллиных, на очень хорошем счету», – рассказал житель Ютазинского района РТ Эдуард.

Мужчина рассказал, что Кристина Валиуллина была тем специалистом, из-за потери которого «обычному человеку хочется выть».

«Через ее ангельские руки прошли очень многие наши детишки», – добавил в беседе с «Татар-информом» Эдуард.

Под постами в соцсетях множество пациентов оставляли комментарии, в которых писали, что не могут поверить в произошедшее и выражают соболезнования родным погибших. Многие называли Кристину Валиуллину лучшим педиатром района.

«Кристина Эдуардовна была нашим педиатром. Самый лучший в районе врач. Она была очень хорошей, доброй и светлой. У меня просто шок, это огромная утрата. Дай Бог сил пережить такое горе детям, родным и близким», – рассказала жительница района Алия.

41-летний Равиль Валиуллин работал анестезиологом-реаниматологом. Супруги трудились в одной больнице Фото: социальные сети Кристины Валиуллиной

Трагедия в Египте потрясла не только район, но и всю Республику Татарстан. Накануне вечером, когда из Египта поступала информация о том, что оба супруга погибли, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин выразил соболезнования родным и близким Валиуллиных.

«Кристина и Равиль Валиуллины были высококвалифицированными специалистами, которые достойно выполняли свой профессиональный долг. Их уход – большая потеря для района и здравоохранения республики в целом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», – сказал Миннуллин.

«Кристина, возможно, жива»

Однако спустя некоторое время появилась новая информация о трагедии. Данные о погибших были перепутаны египетскими представителями, и по всему выходило, что Кристина Валиуллина, возможно, жива.

Сегодня около полудня в федеральных СМИ появилась информация, что Кристина Валиуллина действительно жива. Сейчас она находится в больнице Фото: социальные сети Кристины Валиуллиной

«Вынуждены дезавуировать соболезнования министра. По некоторым данным, женщина, возможно, жива. Опирались на информацию от туроператора и госпиталя, информация, возможно, недостоверна. Приносим извинения», – сказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Сегодня около полудня в федеральных СМИ появилась информация, что Кристина Валиуллина действительно жива. Сейчас она находится в больнице. Как сообщают РИА Новости, ее муж погиб.

«Татар-информ» следит за поступающей информацией и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в крушении батискафа.