Глава Минздрава РТ: Валиуллины были высококвалифицированными специалистами

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин высказался о супругах-врачах, которые погибли в Египте в результате крушения прогулочного батискафа у берегов Хургады.

«Кристина и Равиль Валиуллины были высококвалифицированными специалистами, которые достойно выполняли свой профессиональный долг. Их уход – большая потеря для района и здравоохранения республики в целом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», – сказал Миннуллин.

Напомним, что Минздрав Татарстана официально подтвердил, что супруги-врачи из Ютазинского района отдыхали в Египте.

Валлиулинной Кристине было 39 лет, она работала в больнице с 2012 года участковым врачом-педиатром.

Ее супруг 41-летний Равиль Валлиулин работал в ЦРБ с 2012 года врачом анестезиологом и реаниматологом.

«Татар-информ» рассказывал, что авария прогулочного батискафа произошла утром в километре от берега. На борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.