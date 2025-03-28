Врач из Татарстана Валиуллина, которую считали погибшей при крушении батискафа, жива

Фото: Социальные сети Кристины Валиуллиной

Педиатр из Татарстана Кристина Валиуллина, которую считали погибшей в результате крушения прогулочного батискафа у берегов Хургады, жива.

Сейчас женщина находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ.

Валиуллиной Кристине 39 лет, она работает в больнице с 2012 года участковым врачом-педиатром. Ее супруг 41-летний Равиль Валиуллин работал в ЦРБ с 2012 года врачом – анестезиологом и реаниматологом.

«Татар-информ» рассказывал, что авария прогулочного батискафа произошла утром в километре от берега. На борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.