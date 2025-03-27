Жители Уруссу рассказали о врачах, погибших при крушении батискафа в Египте

Жители Уруссу, многие из которых в разное время были пациентами Уруссинской центральной районной больницы, рассказали о врачах, погибших в результате крушения прогулочного батискафа у берегов Хургады в Египте.

«Кристина Эдуардовна была нашим педиатром. Самый лучший в районе врач. Она была очень хорошей, доброй и светлой. У меня просто шок, это огромная утрата. Дай Бог сил пережить такое горе детям, родным и близким», – рассказала «Татар-информу» жительница района Алия.

Кристине Валлиулинной было 38 лет, она окончила Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Работала врачом с 2012 года, на сайте ЦРБ значится, что она участковый врач-педиатр.

41-летний Равиль Валлиулин окончил тот же университет, что и супруга. С 2012 года работал врачом-анестезиологом и реаниматологом.

Под постами в соцсетях множество пациентов оставляют комментарии, в которых пишут, что не могут поверить в произошедшее и выражают соболезнования родным погибших.

«Они были врачами Ютазинского района. Кристина Эдуардовна была самым лучшим педиатром района. Муж работал анестезиологом», – поделилась с «Татар-информом» пациентка погибших, жительница района Ляйсан.

Как стало известно агентству, Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте с дочками.

«Татар-информ» рассказывал, что авария прогулочного батискафа произошла утром в километре от берега. На борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.