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Происшествия 27 марта 2025 18:17

Минздрав РТ подтвердил, что супруги-врачи из Ютазинского района отдыхали в Египте

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Минздрав Татарстана официально подтвердил, что супруги-врачи из Ютазинского района отдыхали в Египте.

«На данный момент можем подтвердить, что Кристина и Равиль Валиуллины действительно отдыхали с семьей в Египте. Касательно пострадавших и погибших — ждем официальную информацию от федерального МЧС. Сразу известим», — рассказали «Татар-информу» в ведомстве.

Напомним, что Валлиулинной Кристине было 39 лет, она работала в больнице с 2012 года участковым врачом-педиатром.

Ее супруг 41-летний Равиль Валлиулин работал в ЦРБ с 2012 года врачом – анестезиологом и реаниматологом.

«Татар-информ» рассказывал, что авария прогулочного батискафа произошла утром в километре от берега. На борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.

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