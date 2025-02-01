«Крепкий тыл»: новошешминские волонтеры растят смену – видео

В начальной школе-детском саду Новошешминска прошла встреча школьников с руководителями волонтерского движения. Активисты Татьяна Иванова и Надежда Панфилова стали гостями внеклассного урока в 4 «Б».

Занятие было посвящено теме «Волонтерское движение – помочь может каждый». Гостьи рассказали и показали, как волонтеры помогают бойцам на СВО.

«Мы принесли жестяные банки, маскировочные сети, чайные пакетики, наволочки, подушки, которые мы изготавливаем. Наглядно продемонстрировали сам процесс, – рассказала Панфилова. – Детям было очень интересно, они и сами много что делают и отправляют на фронт нашим защитникам. Молодое поколение должно знать, что только когда мы вместе - мы сила!».

В конце урока участники встречи спели легендарную «Катюшу» и пожелали бойцам в зоне СВО здоровья и быстрейшего возвращения домой.

«Вы – большие молодцы. Всячески помогаете военным на фронте. Вы своей командой вселяете в них веру в победу! Спасибо большое за ваше огромное доброе сердце! Пусть они знают, что мы – крепкий тыл».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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