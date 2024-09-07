Президент Ирана прибудет на саммит БРИКС в Казани

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани. Кроме того, запланирована его встреча с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на иранского посла в РФ Казема Джалили.

«Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Помимо переговоров с российским лидером, Пезешкиан встретится с главами других государств, иранским сообществом. Также ожидается его выступление на саммите.

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. Приглашения на международное событие были направлены 36 лидерам государств.