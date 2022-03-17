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Официальная хроника
17 марта 2022  14:41

Кремль: Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с Украиной

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Делегация России готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, однако рвения со стороны Украины не видно. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«<…> она готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность, – подчеркнул представитель Кремля. – К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим».

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, второй – в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. По итогам третьего раундра глава делегации РФ, помощник Президента Владимир Мединский отметил, что переговоры об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от встречи не оправдались. Сейчас переговоры проводятся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине

#спецоперация на Украине
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