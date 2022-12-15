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Экономика
15 декабря 2022  13:03

Кремль: Решение о запуске уцелевшей ветки «Северного потока» пока не принималось

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Решение о запуске уцелевшей ветки газопровода «Северный поток» пока не принималось. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ну, на "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт, вот, – сказал представитель Кремля. – Или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока, вот, что может отразиться на нем. Значит, до ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось».

27 сентября в водах Дании и Швеции обнаружили утечку из газопровода «Северный поток», в этих районах были зафиксированы два мощных подводных взрыва. 29 сентября береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку. Позднее Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

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