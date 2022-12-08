Кремль об ударах украинских беспилотников по России: «Есть риски новых терактов»

Риски новых атак на российские объекты со стороны Украины остаются высокими, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, киевские власти сохраняют ориентир на организацию новых диверсий на территории РФ, однако принимаются ответные меры.

«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов. Но с другой стороны, поступающая информация говорит, что как раз принимаются эффективные меры по противодействию», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Напомним, сегодня утром дежурный корабль Черноморского флота ВМФ России сбил очередной беспилотник над акваторией моря, ранее на большом удалении от Севастополя были уничтожены еще два дрона. А в результате атаки украинских беспилотников 5 декабря на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской погибли трое военнослужащих и были ранены еще четверо.

В Кремле ранее уже заявляли, что Россия прорабатывает необходимые меры безопасности в ответ на эти атаки, в еженедельном режиме проводятся заседания Совбеза РФ, на которых, в том числе, обсуждается эта тема.