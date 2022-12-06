Кремль: Россия принимает необходимые меры после атак ВСУ на аэродромы

Киевский режим открыто заявляет о намерении продолжить террористические акты в отношении России, что является фактором опасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия в ответ прорабатывает необходимые меры, добавил он.

«Совет Безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Но обычно раз в неделю, вот это тот самый случай. Но безусловно открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры», – сказал Песков (цитата по РИА Новости). Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, видит ли Кремль опасность в интенсификации в последние дни ударов по территории России.

В постоянном режиме Россия занимается защитой своей нефтяной инфраструктуры, в том числе нефтяных терминалов на юге страны, добавил Песков. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – добавил он.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что беспилотники ВСУ атаковали аэродромы в Саратовской и Рязанской областях – российские военные отразили атаку. Позднее стало известно, что при атаке погибли трое военных.