Минобороны рассказало о гибели троих военных при атаке беспилотников ВСУ по аэродромам

В результате атак украинских беспилотников на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской погибли трое военнослужащих, а еще четверо были ранены. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения <…>», — отметили в военном ведомстве.

Вместе с тем в Минобороны не стали уточнять, при атаке на какой из аэродромов погибли российские военные. По информации ведомства, беспилотники были сбиты ПВО, но два самолета все-таки получили незначительные повреждения.

Утром РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники рассказали о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью. Причина инцидента тогда не называлась.

При этом РИА Новости сообщило о троих погибших, шести раненых и повреждении самолета, тип которого не уточнялся, а ТАСС — о трех погибших и пяти пострадавших (в том числе двух — тяжело).