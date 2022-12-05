news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
5 декабря 2022  21:30

Минобороны рассказало о гибели троих военных при атаке беспилотников ВСУ по аэродромам

news_top_970_100

В результате атак украинских беспилотников на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской погибли трое военнослужащих, а еще четверо были ранены. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения <…>», — отметили в военном ведомстве.

Вместе с тем в Минобороны не стали уточнять, при атаке на какой из аэродромов погибли российские военные. По информации ведомства, беспилотники были сбиты ПВО, но два самолета все-таки получили незначительные повреждения.

Утром РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники рассказали о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью. Причина инцидента тогда не называлась. 

При этом РИА Новости сообщило о троих погибших, шести раненых и повреждении самолета, тип которого не уточнялся, а ТАСС — о трех погибших и пяти пострадавших (в том числе двух — тяжело).

#спецоперация на Украине #атака беспилотников
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100