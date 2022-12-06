Власти Севастополя заявили об уничтожении в море двух беспилотников

Минувшей ночью в море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказала пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева, сообщает РИА Новости.

«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега», — отметили в пресс-службе, уточнив, что Развожаев не стал публиковать эту информацию, «так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков».

При этом в администрации Севастополя добавили, что губернатор информирует о действиях военных, если работа противовоздушной обороны волнует людей и это требует пояснения.

Более месяца назад, 29 октября, стоящие в севастопольской бухте корабли подверглись массированной атаке воздушных и надводных беспилотников. В результате нападения незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Не столь масштабные атаки случались и позже.

Накануне дроны ВСУ атаковали военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской. Погибли трое военнослужащих, а еще четверо были ранены. По информации Министерства обороны, беспилотники были сбиты ПВО, однако, несмотря на это, два самолета всё же были повреждены. Сегодня БПЛА атаковал аэродром под Курском, в результате загорелся нефтенакопитель.