Кремль: Концерт-митинг в «Лужниках» продемонстрировал поддержку Президента России

Концерт-митинг в «Лужниках», посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, стал красноречивой демонстрацией поддержки Президента Владимира Путина и российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поводом стал день объединения Крыма с Россией, но люди высказывают свою поддержку в целом: и президенту, и всем нашим ребятам, которые сегодня на Украине ведут операцию», — заявил Песков.

По его словам, подобное выражение поддержки производит сильное эмоциональное впечатление на всех участников и на главу государства, передает РИА Новости.

Концерт состоялся 18 марта и собрал свыше 200 тыс. человек. Президент России обратился со сцены к собравшимся. Он заявил, что крымчане всегда хотели жить одной судьбой со своей исторической родиной и поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов.

Владимир Путин также подчеркнул, что целью спецоперации на Украине является избавление людей от геноцида и отметил героизм российских военных.