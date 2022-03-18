news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
18 марта 2022  16:38

Путин: Жители Крыма поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов

news_top_970_100

Жители Крыма и Севастополя поступили правильно, когда решили воссоединиться с Россией. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время своей речи на концерте-митинге, который проходит на арене «Лужники».

«Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор — лучшее тому подтверждение», — сказал глава государства. 

Он отметил, что люди, проживающие в Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом, и против них тут же были организованы карательные операции. 

«Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Вот это все и есть то, что называется геноцид», — подчеркнул Путин.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное