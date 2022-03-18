Путин: Жители Крыма хотели жить общей судьбой с Россией

Крымчане всегда хотели жить одной судьбой со своей исторической родиной, заявил Президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте, посвященном Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Трансляция была организована на телеканале Россия-24.

По словам главы государства, именно по этой причине большинство жителей полуострова поддержали референдум 16 марта 2014 года, в результате которого Крым и Севастополь были присоединены к РФ.

«Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной – Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим, прежде всего, их, крымчан, с праздником. Это их праздник», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что российский народ знает, как жить дальше и обязательно реализует все намеченные планы.