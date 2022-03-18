Путин: Целью спецоперации на Украине является избавление людей от геноцида

Спецоперация на Украине проходит с одной единственной целью — избавить мирное население Донбасса от геноцида и страданий, заявил Президент РФ Владимир Путин на концерте-митинге по случаю 8-й годовщины воссоединения России с Крымом. Трансляцию проводит телеканал Россия-24.

«Против Донбасса совершался геноцид. Избавить людей от этого геноцида и страданий — это главная причина, побудительный мотив и цель начала специальной военной операции на Украине», — заявил глава государства.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент России провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.