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Официальная хроника
18 марта 2022  17:17

Путин отметил героизм российских военных, участвующих в спецоперации на Украине

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Президент Владимир Путин отметил героизм российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. С речью глава государства выступил в «Лужниках», на концерте-митинге, посвященном Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции <...> Плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя», — сказал Путин. 

24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 

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