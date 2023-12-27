Кравцов рассказал об отмене третьей смены в российских школах

Российские школы полностью отказались от обучения в третью смену. Об этом на заседании Государственного совета РФ рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«В школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ — 1179. Отремонтировано более 3,5 тыс. школ», — доложил руководитель профильного ведомства.

По словам Кравцова, в общей сложности по стране создано 79 региональных центров, работающих по модели «Сириуса», более 250 центров «IT-куб», 365 технопарков «Кванториум» и свыше 17 тыс. центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного образования «Точка роста».

Говоря об инфраструктуре, созданной в том числе в рамках национального проекта «Образование», министр заверил Президента РФ Владимира Путина, что все его поручения (например, по обеспечению детей начальных классов горячим питанием) были выполнены в полном объеме и в срок.

Заседание Государственного совета было посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. Участие в нем принял и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ходе мероприятия Президент, в частности, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов и предложил учредить премию «Наставник года».

Национальные проекты, включая и «Образование», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе главы государства Владимира Путина.