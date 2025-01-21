Крашенинников: Для двухуровневого МСУ понадобятся дополнительные поправки

В законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ) потребуется внести дополнительные поправки, чтобы прописать в нем особенности перераспределения полномочий там, где сохранится двухуровневая система самоуправления. Об этом заявил один из авторов законопроекта — председатель Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет газета «Коммерсантъ».

При этом парламентарий подчеркнул, что реформа МСУ заключается не только в переходе на одноуровневую модель, которую теперь не будут распространять на все регионы, но и в изменении правил взаимодействия органов власти, систематизации законодательства о МСУ.

Последнее, по словам Крашенинникова, сейчас «регулируется более 100 актами, которые часто противоречат друг другу, что порождает конфликты между надзирающими органами и руководителями МСУ».

В свою очередь второй автор законопроекта — председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас — выразил уверенность, что у регионов, которые решат сохранить двухуровневую систему МСУ, «останется та же проблема, что и сейчас».

«Полномочия все сведены в один закон и унифицированы, а какой — первый или второй — уровень отвечает за их реализацию, непонятно», — поделился своим восприятием ситуации сенатор.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку о праве регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления ко второму чтению законопроекта о реформе МСУ.

До этого против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позднее он вновь раскритиковал законопроект.