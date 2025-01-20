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«Подтверждение авторитета Татарстана»: Айдар Метшин о поправке в законопроект о МСУ
Принятие поправок в законопроект, благодаря которым регионы могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ), служит подтверждением авторитета Татарстана и Раиса республики Рустама Минниханова. Такое мнение «Татар-информу» высказал депутат Госдумы от РТ Айдар Метшин.
«Это подтверждение авторитета и Раиса, и Республики Татарстан. Наша позиция была услышана, что является подтверждением того, что Госдума – это законодательный орган, который опирается на мнение регионов», – сказал парламентарий.
Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации (МСУ), согласно которой предлагается дать регионам право самостоятельно определять модель МСУ.
В ноябре 2024 года на заседании Госсовета РТ Рустам Минниханов заявил, что регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет.
«Наша страна огромная, и одним шаблоном ей управлять нельзя», – сказал Раис РТ.
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