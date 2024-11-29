Депутат Крашенинников прокомментировал позицию Татарстана по реформе МСУ

Фото: пресс-служба Правительства Свердловской области

Накануне, 28 ноября, профильный комитет Госдумы РФ одобрил поправки ко второму чтению в проект нового закона об организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти.

Автор законопроекта депутат Павел Крашенинников прокомментировал журналистам позицию Татарстана, которая вчера была высказана на заседании в Госсовете республики.

«Татарстан предлагал поправки, которые сохраняют двухуровневую систему МСУ», - отметил Крашенинников. Он подчеркнул, что в Татарстане хорошо работает система МСУ, у них нет нехватки кадров, однако во многих регионах это не так, пишут «Ведомости».

«После принятия закона повысится эффективность управления за счет оптимизации и стандартизации органов МСУ, за счет перечня полномочий. Кроме того, нынешний закон об МСУ, который действует сейчас, уже противоречит многим законам», – считает Крашенинников.

По его словам, 20 регионов уже перешли на одноуровневую систему МСУ, еще 25 регионов готовы перейти на нее с 2025 года. Также Крашенинникова отметил, что с учетом позиции Татарстана было принято решение, что переходный период продлится до 2035 года. Сам закон вступит в силу с 1 января 2027 г.

Накануне парламент РТ обсудил данный законопроект на своем заседании. Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе обсуждения заявил, что регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет.

«Наша страна огромная, и одним шаблоном ей управлять нельзя. Какие-то изменения были и будут, к этому нужно относиться нормально. Мы же не против. Территориям с малой численностью населения надо дать право создавать вот такую систему управления. Никому это не мешает. Территории у нас разные», – сказал Раис РТ.

Руководитель республики добавил, что в период СВО страна должна быть единой. «В Госдуме мы будем обсуждать, как страна должна управляться. Она сейчас неплохо управляется. Все решения должны быть во благо государства», – заявил он.