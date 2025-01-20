Володин поручил подготовить поправку о праве регионов самим определять модель МСУ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поручил разработать поправку о праве регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

На данный момент межфракционная поправка уже готовится. Благодаря ей каждый субъект Федерации сможет «сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую».

Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта о реформе МСУ в первом чтении, подчеркнули в пресс-службе Госдумы.

Совет Государственной Думы в конце прошлого, 2024 года перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта о реформе МСУ на 2025 год. Это произошло в том числе после критики, прозвучавшей со стороны властей Татарстана.

В случае принятия новеллы все сельские и городские поселения объединят с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидируют. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 26 января 2022 года.

Против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позднее он вновь раскритиковал законопроект.