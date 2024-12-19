Минниханов о реформе МСУ: «Как можно отдаляться от народа?»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане накоплен позитивный опыт развития муниципальных образований. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», который прошел в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Минниханов подчеркнул, что в последнее время активно обсуждается вопрос планируемой в стране реформы местного самоуправления.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы всегда должны быть последовательны в своих действиях. Было принято решение о двухуровневой модели, она хорошо вписалась в нашу республику. Мы в своей работе всегда опираемся на наш поселенческий уровень. Если у кого-то есть пожелания сделать другую схему - пусть попробуют. Если она будет лучше - мы съездим и изучим этот опыт. Но как можно отдаляться от народа? Поселения находятся на прямом контакте с населением. Особенно эта работа важна сегодня в условиях СВО», – считает Раис РТ.

По его мнению, в новом законе должна быть предусмотрена возможность сохранения двухуровневой модели МСУ. Госсовет РТ уже направил соответствующие поправки к проекту закона в Госдуму РФ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У регионов должна быть возможность самостоятельного выбора того или иного варианта. Поселения - наша опора и наш фундамент. Мы за сильную Россию!» - добавил татарстанский лидер.

В работе съезда также участвовали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.