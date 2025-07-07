ИННОПРОМ, день первый: Минниханов в кабине пилота и награда Татарстану от Алиханова

На выставке ИННОПРОМ-2025 подписано соглашение компании из Казани с зарубежным партнером, Минниханов оценил индустриальные новинки, а Коробченко получил федеральную награду за лидерство в промышленности. Подробнее – в репортаже корреспондента «Татар-информа» с площадки.





Утром на стенде Татарстана, который подготовил Минпромторг республики, собралась бОльшая часть делегации

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов увидел, какие татарстанские разработки презентуют на ИННОПРОМе

В отличие от Петербургского международного экономического форума и KazanForum, на промышленной выставке в Екатеринбурге не было нулевого дня. Активная программа – с первых часов. Утром на стенде Татарстана, который подготовил Минпромторг республики, собралась бо́льшая часть делегации – в нее входят свыше 100 человек.

Раиса Татарстана Рустама Минниханова в павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО» сопровождал министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Первым делом он оценил стенд республики.

Раиса Татарстана Рустама Минниханова в павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО» сопровождал министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко Фото: rais.tatarstan.ru

Лидер региона обратил внимание на шестиосевого промышленного робота, разработанного Университетом Иннополис, пообщался с резидентами технополиса «Химград», посмотрел высокотехнологичный распашной турникет компании «Инфоматика».

Минниханов задержался у макета компании «Техникс», где показана технология замены канализационных труб без вскрытия грунта. Раису доложили, что отечественная разработка уже пригодилась для ликвидации аварии в Казани, на улице Ямашева. «Надо приехать, посмотреть!» – сказал Минниханов.

Невозможно было пройти мимо большого промышленного конденсационного котла, который на ИННОПРОМ привез «ЭнергоГазСервис». Он работает либо на природном газе, либо на сжиженных углеводородных газах и предназначен для установки на улице, чтобы обеспечивать теплом здания различных форматов.

Минниханов побывал в кабине пилота самолета Tango

Минниханов также посмотрел разработки крупных российских компаний во втором павильоне. Например, его заинтересовал отечественный двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Как отметил представитель разработчика, прежде ставили российско-французский двигатель, а теперь его заменит полностью отечественный агрегат.

Раис Татарстана также оценил, насколько удобны кресла от «Авиационных интерьеров», которые предназначены для бизнес-класса. И побывал в кабине пилота учебно-тренировочного самолета Tango от S7 Group. Представитель компании рассказал Минниханову, что машина полностью создана из отечественных композитных материалов.

Татарстанский лидер присоединился к министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову, когда тот пришел на стенд республики.

Раис Татарстана оценил, насколько удобны кресла от «Авиационных интерьеров» Фото: rais.tatarstan.ru

Гендиректор «Химграда» прилетел в Екатеринбург искать резидентов для технопарков в Узбекистане

На стенде казанского технополиса «Химград» «Татар-информ» пообщался с его гендиректором Айратом Гиззатуллиным. Он рассказал о рабочих планах на ИННОПРОМ-2025.

«Безусловно, презентуем наши зарубежные проекты – это технопарки «Чирчик» и «Джизак» в Узбекистане. Здесь, на выставке, также будут наши партнеры из Узбекистана, поэтому мы и с ними будем встречаться, обсуждать дальнейшие шаги по развитию и расширению этих площадок», – рассказал Гиззатуллин.

«Чирчик» находится в 30 км от Ташкента, сейчас там 27 резидентов, из которых 19 запустили производства. До конца года планируется запустить 8 оставшихся производств, сказал гендиректор «Химграда». С узбекскими партнерами обсуждается возможность запуска второй очереди.

«В «Джизаке» перспективное направление развития, активно в Джизакской области развивается автопром, и ряд наших резидентов производит автомобильные компоненты», – сказал Гиззатуллин.

«Химград» изучает возможности возвести технопарки и в других дружественных странах: Кыргызстане, Казахстане, Турции.

«Надеемся, что на такой крупной промышленной выставке-форуме будет возможность обсудить эти идеи с нашими зарубежными партнерами и российскими промпредприятиями, которые могут быть заинтересованы в размещении на таких площадках», – пояснил гендиректор «Химграда».

К слову, в апреле этого года в Узбекистане прошла выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», на которую также приезжал Минниханов. В тот визит он посетил площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои», которым будет управлять татарстанский «КИП Мастер», и промпарк «Бухарский комплекс развития промышленности», который создается совместно с ОЭЗ «Алабуга».

«Для Татарстана это не только доказательство того опыта в сфере создания и управления индустриальными парками, который в республике развивается уже более 20 лет, но и создание возможностей для российских компаний по продвижению на зарубежных рынках», – сказал Гиззатуллин «Татар-информу» и добавил, что коллеги из братских стран сами просят Татарстан делиться опытом работы с промпарками.

Среди представителей бизнеса «Татар-информ» заметил руководителя исполкома Нижнекамского района Радмира Беляева Фото: Фото: rais.tatarstan.ru

Беляев нашел Нижнекамску еще один китайский город-побратим

Среди представителей бизнеса «Татар-информ» заметил руководителя исполкома Нижнекамского района Радмира Беляева. Он рассказал, что уже шесть лет ездит на ИННОПРОМ и считает площадку эффективной.

«Именно на ИННОПРОМе мы познакомились с компанией «Питон», которая в последующем в промпарке «Нижнекамск» построила крупное производство инновационных шинопроводов. Сегодня они представлены на стенде Татарстана, это Нижнекамская компания, что радует», – рассказал Беляев.

Всего в Нижнекамском районе семь промпарков, для которых руководитель района собирается искать инвесторов на ИННОПРОМе.

«Сегодня мы презентуем Рустаму Нургалиевичу Минниханову наше новое производство, которое будет открываться в октябре. Это производство коммерческих холодильников компанией «Совитал». Она вложила 1,5 млрд рублей», – анонсировал Беляев.

Еще на «Екатеринбург-ЭКСПО» у него прошла встреча с китайскими партнерами, на которой обсуждалось новое побратимство. Соглашение планируют подписать уже в августе на форуме «РОСТКИ» в Казани.

«Поступило предложение от китайских коллег из города Цзиси провинции Хэйлунцзян. Это дает прямой выход на любую компанию в той провинции Китая, где находится город-побратим. Во-вторых, это контакт с бизнесом», – рассказал Беляев.

Кстати, у Нижнекамска уже есть город-побратим в китайской провинции Сычуань, который называется Мейшань.

Соглашение о сотрудничестве заключили «Татлифт» и «Бухарский комплекс развития промышленности» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Татлифт» будет создавать первый лифтостроительный кластер в Центральной Азии

ИННОПРОМ уже принес татарстанской стороне первый подписанный документ – соглашение о сотрудничестве заключили «Татлифт» и «Бухарский комплекс развития промышленности».

«Мы развиваем один из самых крупных проектов в Центральной Азии. Мы хотели бы создать первый лифтостроительный кластер, который будет находиться на промышленной площадке в Бухаре», – пояснила «Татар-информу» гендиректор «Татлифта» Гульшат Загидуллина.

На площадке в Узбекистане будут производить лифтовое оборудование и комплектующие. Подписи под документом поставили гендиректор «Татлифта» и директор промпарка «Бухарский комплекс развития промышленности» Файзулла Агзамов. Соглашение заключено в присутствии главы Минпромторга РТ Олега Коробченко.

У «Татлифта» уже есть производство в промпарке «Зеленодольск», предприятие вышло на мощность в 1 тыс. лифтов в год. В будущем на площадке в Бухаре хотят выйти на показатель в 2 тыс. лифтов в год.

Татарстан занял первое место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Татарстан снова в лидерах

Под занавес дня на итоговой коллегии ведомства, которая прошла на ИННОПРОМе, объявили, что Татарстан занял первое место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности.

До этого – в 2021-2023 годах – Татарстан занимал шестую строчку в рейтинге.

Получил наград заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Он подчеркнул, что первое место по итогам 2024 года – это результат упорной и слаженной работы команды под руководством Раиса республики Рустама Минниханова и предприятий республики.

«Хотел рассказать о том, как мы работаем по станкостроению, про автопром, малотоннажную химию и микроэлектронику. Но не буду. Хочу пожелать одно – чтобы не ослаблялось санкционное давление, чтобы мы «победили» ключевую ставку, и все будет хорошо!» – сказал он.

Он поблагодарил Президента, Правительство страны, Минпромторг России за поддержку инициатив и меры господдержки.

Видео: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

В прошлом году Татарстан отгрузил продукцию более чем на 5,6 трлн рублей при индексе промпроизводства 105%. За 5 месяцев текущего года – 2 трлн рублей с ростом на 8%. Несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 3,7%, продукция экспортируется в 102 страны. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 12,7% и составил 1,4 трлн рублей.

«И мы продолжим реализовывать крупные инвестпроекты, открывать новые производства, несмотря на все сложности», – заявил Коробченко.

Татарстану досталась еще одна награда. Молодым промышленником года признали гендиректора «Ферри Ватт» Ярослава Желонкина из Казани. Компания занимается разработкой и изготовлением вакуумного технологического оборудования для различных отраслей промышленности.

Желонкин – двукратный победитель конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ», победитель республиканского конкурса «Инженер года» и республиканского общественного конкурса «Руководитель года – 2024». В этот раз он получил награду из рук Алиханова.