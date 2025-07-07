ИННОПРОМ-2025: автоновинки из Татарстана, беспилотный Aurus и самолет Tango

Крупнейшая в России промышленная выставка ИННОПРОМ открылась сегодня в Екатеринбурге. Татарстан вновь стал регионом-партнером и выставил свой стенд по соседству с Москвой. Свои достижения республика готова показать Мишустину и Алиханову. На выставке также ждут Минниханова, который уже прилетел на Урал. Репортаж с места событий — у «Татар-информа».





За 15 лет ИННОПРОМ прошел путь от регионального проекта до главной промышленной выставки России

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

ИННОПРОМу — 15 лет

С 2010 года ИННОПРОМ прошел путь от регионального проекта, который задумывался как аналог немецкой Hannover Messe для уральских производителей, до главной промышленной выставки России.

В прошлом году свои достижения и новые разработки на стендах показали 25 регионов страны. В целом события выставки посетили посетили 47 тыс. человек из 60 регионов России и 46 государств.

В этом году ИННОПРОМ пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В этом году ИННОПРОМ пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Параллельно с выставкой состоится деловая программа. Сегодня здесь ждут главу Минпромторга России Антона Алиханова, а завтра – Премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он станет ключевым спикером на стратегической сессии, посвященной технологическому лидерству.

Минниханов уже в Екатеринбурге и примет участие в ИННОПРОМе

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург, чтобы принять участие в ИННОПРОМе. Вчера, 6 июля, до старта выставки татарстанский лидер принял участие в областном празднике Сабантуй. Минниханова сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Пастер.

До старта выставки татарстанский лидер принял участие в областном празднике Сабантуй Фото: rais.tatarstan.ru

«Свердловская область — один из регионов компактного проживания татар. Наши соотечественники многие века живут здесь в тесной дружбе и взаимопомощи с представителями других народов. Татарскую общину области отличает большая активность: проводятся популярные спортивные соревнования и музыкальные фестивали, конкурсы, сохраняется и развивается татарская культура», — отметил Рустам Минниханов.

В регионе проживает 93,5 тыс. татар, работает Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области. Ежегодно в регионе традиционно проходит более 30 Сабантуев. Самым ярким и масштабным из всех является областной, он проводится по Распоряжению Губернатора Свердловской области уже 20 лет подряд.

Татарстан вновь выставил свой стенд, он занял площадь 250 кв. метров Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Что будет показывать Татарстан?

Татарстан вновь выставил свой стенд, он занял площадь 250 кв. метров. Месторасположение удачное — первый павильон, недалеко от входа и солидный сосед в виде правительства Москвы. Стенд республики, на котором представлены достижения 30 компаний, подготовил Минпромторг Татарстана.

Центральное место на стенде занимает фирменная айдентика региона — герб Татарстана и название республики с яркой подсветкой. Дизайн дополнен стилизованными элементами, отсылающими к национальной татарской культуре. При этом они гармонично соседствуют с подвесными кубами, на которых транслируются цифровые визуализации в стиле хай-тек. Отсылка к технологическим амбициям Татарстана.

Стенд республики, на котором представлены достижения 30 компаний, подготовил Минпромторг Татарстана Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В прошлом году внимание к стенду привлекал «Москвич» на газовом топливе, который запускали совместно с «Раритэком». В этом году будет представлена другая автомобильная новинка, но до 8 июля ее держат в секрете.

Много разработок татарстанских вузов. Например, Университет Иннополис показывает промышленного шестиосевого робота IRIS. Актуальная разработка на фоне дефицита кадров и задачи по роботизации производств, поставленной главой Минпромторга России Алихановым.

Университет Иннополис показывает промышленного шестиосевого робота IRIS Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Казанская «Группа Аванти», которая специализируется на разработке и производстве учебного оборудования в области робототехники и беспилотных летательных аппаратов, привезла беспилотники «Тинивуп» и «Синевуп».

КФУ на ИННОПРОМ привез образовательный роботизированный конструктор на основе БПЛА.

Лифтовой кабины от «ТАТЛИФТа» в этом году нет, зато есть «ТАТКРАН» и макет электрического мостового крана.

«ТАТКРАН» представил макет электрического мостового крана Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Компания «Техникс» для наглядности привезла макет, уже показанный на ПМЭФе. Технологическая экспозиция демонстрирует отечественное решение для бестраншейной реконструкции инженерных сетей.

«Это главная промышленная площадка страны. Татарстан традиционно ставит стенд, что помогает нашим промпредприятиям в продвижении продукции и услуг. Традиционно здесь бывают первые лица государства, главы регионов, крупных госкорпораций. Есть с кем и о чем разговаривать. Это те люди, которые принимают решения. Плюс представляется много новых технологий, которые помогают повысить производительность труда, снизить себестоимость. Это хорошая площадка для подписания соглашений», – сказал «Татар-информу» глава Промкластера РТ и советник министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров.

КАМАЗ выставил седельный тягач из новейшей линейки поколения К5 КАМАЗ-54901. По соседству с КАМАЗом — разработки отечественной LADA Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Беспилотные авто, КАМАЗ на газу и вездеходы

Все внимание на выставке на себя забирает техника, и сложно представить, как ее доставили в закрытые павильоны «Екатеринбург-ЭКСПО». «Татар-информ» запечатлел наиболее броские экспонаты.

КАМАЗ выставил седельный тягач из новейшей линейки поколения К5 КАМАЗ-54901 (4×2), работающий на сжиженном природном газе. В этой версии он оснащен газовым двигателем КАМАЗ Р6 («Евро-5») мощностью 460 л.с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками, вмещающими более 1 тыс. литров сжиженного природного газа. Производство газомоторной версии автомобиля пятого поколения КАМАЗ-54901 стартовало в сентябре 2024 года.

По соседству с КАМАЗом — разработки отечественной LADA, универсал Iskra SW и седан Aura. Но странно, что рядом не оказалось новинки, кроссовера Azimut, мировая премьера которого состоялась на ПМЭФ-2025.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Башкортостан показывает беспилотники, рядом с которыми табличка «на уфимских движках» и снегоболотоход Athlete.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В павильоне удалось разместить пятисекционный скоростной трамвай «Воевода» — впервые в России произвели легкорельсовый транспорт с таким количеством секций. Локализация производства — 95%.

Во втором павильоне НАМИ презентует автомобили с беспилотной системой управления – Aurus Komendant Lada Vesta. Они уже участвуют в полигонных и городских тестах.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Эффектно выглядит учебно-тренировочный самолет Tango лаймового-зеленого цвета. Работники стенда отмечают, что разработка S7 Group полностью создана из отечественных композитных материалов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Экспансия китайского автопрома видна и на ИННОПРОМе. Нельзя не заметить легковой автомобиль с раскраской под гжель.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Удивляют своими размерами гиганты выставки — вездеходы и форвардеры.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

ИННОПРОМ носит статус международной выставки, поэтому здесь представлены Беларусь, Казахстан и другие дружественные страны. Масштабный стенд выстроила Саудовская Аравия, которая в этом году стала страной-партнером ИННОПРОМа.