Татарстан впервые возглавил российский рейтинг по эффективности в промполитике

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Татарстан впервые возглавил рейтинг российских регионов по эффективности реализации промышленной политики. Результаты были озвучены на полях ИННОПРОМа в «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Хотел рассказать о том, как мы работаем по станкостроению, про автопром, малотоннажную химию и микроэлектронику. Но не буду. Хочу пожелать одно – чтобы не ослаблялось санкционное давление, чтобы мы "победили" ключевую ставку и все будет хорошо!» – сказал на оглашении результатов министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

В 2024 году Татарстан отгрузил продукции более чем на 5,6 трлн рублей при индексе промпроизводства 105%. За 5 месяцев текущего года – 2 трлн рублей с ростом примерно на 8%. Несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 3,7%, республика экспортирует продукцию в 102 страны, перечислил министр.

Коробченко также подчеркнул: первое место по итогам 2024 года – это результат упорной и слаженной работы всей команды под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова и предприятий республики.

«Мы благодарны Президенту, Правительству страны, Минпромторгу России и всем нашим федеральным коллегам за поддержку инициатив, предоставленные меры господдержки», – добавил Коробченко.

Рейтинг составляется пятый год подряд. Три предыдущих года Татарстан занимал шестую строчку рейтинга.

Кроме того, на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» подвели итоги IV Всероссийской Премии «Молодой промышленник года». Победителем стал генеральный директор «Ферри Ватт» Ярослав Желонкин из Казани. Награду ему вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Видео: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ