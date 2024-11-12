Коробченко и хоким Бухарской области Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

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Делегация руководителей крупных компаний Татарстана во главе с вице-премьером РТ — министром промышленности и торговли республики Олегом Коробченко посетила Бухарскую область Узбекистана. Глава Минпромторга РТ и хоким Бухарской области Батыр Зарипов подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«В ходе диалога была выражена уверенность, что данный проект и соглашения будут выгодны обеим сторонам и станут успешным шагом в экономическом развитии регионов», — сказано в сообщении.

До подписания меморандума татарстанская делегация посетила специальный индустриальный парк «Бухарский индустриальный комплекс». На первом этапе здесь будет реализован проект стоимостью млн долларов. Ожидается ежегодный доход для экономики региона в размере 250 млн долларов, а также налоговые поступления в размере 250 млрд сумов (примерно 20 млн долларов — прим. Т-и) и экспорт продукции на 100 млн долларов. Должно быть создано 2 тыс. рабочих мест.

Олег Коробченко и Батыр Зарипов ознакомились с ходом интенсивных строительных работ. Было сказано, что ускорение работ по обеспечению территории необходимыми инженерно-коммуникационными сетями послужит повышению инвестиционной привлекательности объекта.

Гостям предоставили ​​подробную информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале региона, а также о дополнительных льготах для участников специального индустриального парка.

Затем состоялась встреча Батыра Зарипова и Олега Коробченко. Собеседники подробно обсудили торгово-экономические и инвестиционные отношениях между двумя регионами, провели переговоры о сотрудничестве по перспективным направлениям. Были достигнуты важные договоренности, заметили в пресс-службе Правительства Бухарской области.