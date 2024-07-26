ТПП Татарстана и Бухарской области Узбекистана договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Торгово-промышленные палаты Татарстана и Бухарской области Узбекистана, а также Государственный комитет РТ по туризму и Управление туризма Бухарской области заключили соглашения о сотрудничестве.

Документы были подписаны в Казанском Кремле в присутствии руководителей обоих регионов: Раиса Татарстана Рустама Минниханова и хокима Бухарской области Ботира Зарипова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Делегация Бухарской области Узбекистана прибыла в Татарстан с ответным визитом для ознакомления с экономическим и промышленным потенциалом. Ранее, в апреле, Рустам Минниханов посетил Бухару.

Фото: Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом президентов наших государств [Владимира Путина и Шавката Мирзиёева]», — подчеркнул Раис РТ.

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил 370 млн американских долларов, показав рост на 27%. В этом есть доля и Бухарской области.

В свою очередь хоким, приветствуя Рустама Минниханова, поблагодарил за теплый прием и условия, созданные для ознакомления с передовыми практиками Татарстана.

Делегация Бухарской области в рамках визита посетит Торгово-промышленную палату РТ, ИТ-парк, «Химград», Иннополис и Агропромышленный парк.