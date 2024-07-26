Минниханов поблагодарил хокима Бухарской области Узбекистана за сотрудничество

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов после встречи с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым рассказал о беседе в своем Telegram-канале и поблагодарил узбекистанского чиновника за активное сотрудничество.

«Встречаем в Казани друзей из Бухарской области Узбекистана. Последние годы активно сотрудничаем с разными регионами. И как результат — товарооборот активно растет. По итогам прошлого года — на 27%», — заметил Раис РТ.

«Россия һәм Үзбәкстан Президентлары ярдәме белән безнең уртак предприятиеләр ачу мөмкинлегебез бар. Бохара өлкәсе хакименә актив эшчәнлеге өчен рәхмәт! (в переводе с татарского — „У нас есть возможность открывать совместные предприятия при поддержке президентов России и Узбекистана. Спасибо хокиму Бухарской области за активную деятельность!“)» — добавил Рустам Минниханов.

В рамках встречи торгово-промышленные палаты Татарстана и Бухарской области подписали соглашение о сотрудничестве, а Государственный комитет РТ по туризму и Управление туризма Бухарской области — меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма.