Корабль «Виктор Великий» буксируют из Зеленодольска на Балтику для испытаний

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Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 типа «Василий Быков» буксируют внутренними водными путями на Балтийское море для прохождения испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время осуществляется буксировка „Виктора Великого“ из Зеленодольска в Санкт-Петербург для достройки и [проведения] испытаний», — рассказал собеседник федерального агентства. При этом издание уточняет, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

«Виктор Великий» был заложен на заводе имени Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») 25 ноября 2016 года. Назван в честь героя Великой Отечественной войны Виктора Великого. Он отличился в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, командуя отрядом бронекатеров Азовской военной флотилии, а после окончания войны продолжил службу на флоте.

Спущен на воду 7 мая текущего, 2024 года вместе с малым ракетным кораблем проекта 22800 «Тайфун». После достройки и завершения испытаний «Великий» вслед за своими систершипами должен войти в состав Черноморского флота. Один из последних, «Сергей Котов», согласно информации российских военкоров, был потерян в ходе специальной военной операции 5 марта этого года.

Патрульные корабли разработанного АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) проекта 22160 имеют полное водоизмещение 1800 тонн. Способны на длительное присутствие в дальней морской зоне: дальность плавания достигает 6 тыс. морских миль, автономность — 60 суток. Максимальная скорость — до 30 узлов, экипаж составляет от 28 до 80 человек.

Корабли типа «Василий Быков» оснащаются универсальной артиллерийской установкой АК-176 калибра 76,2 миллиметра, зенитным, радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия. Возможно размещение крылатых ракет «Калибр».