Мистахов: Для борьбы с морскими дронами МРК будут использовать ЗРПК «Панцирь»

Строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут вооружать используемыми и сейчас зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь» и артиллерийскими комплексами АК-630-М2 «Дуэт». Об этом рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов в интервью РИА Новости.

«Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удаленном расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (комплекс „Дуэт“ — прим. Т-и)», — пояснил специалист.

По словам Мистахова, комплекс «Панцирь-МЕ» прошел испытания и показал очень хорошие результаты, но по-прежнему продолжаются работы по его улучшению. «Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и „Панцирь“, и „Дуэт“», — уточнил он.

Кроме того, по словам собеседника агентства, производитель комплексов ПВО «Тор» и «Бук» разрабатывают их морские версии для размещения на боевых кораблях ВМФ России (это концерн ВКО «Алмаз-Антей», морская версия ЗРК «Тор» с аббревиатурой «М2КМ» уже представлена — прим. Т-и).

Вместе с тем Мистахов констатировал, что использовать эти комплексы для борьбы с противокорабельными ракетами и морскими дронами затруднительно. «То, что летит по воде, оно летит ровно, потому что водная гладь ровная, летит на малой высоте над водой, и нам нужно уничтожить эту ракету на данном расстоянии. Морской беспилотник тоже идет по глади, поэтому задача несколько усложняется», — подчеркнул он.

Глава СК «Ак Барс» добавил, что надводные беспилотники необходимо уничтожать на максимальной дистанции, потому что при атаке стаи безэкипажных катеров время работает против корабля.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» строит для Военно-морского флота РФ малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защитить флот от дальнобойных ударов, включая и угрозу «со стороны беспилотных аппаратов».