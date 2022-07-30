Построенный в Татарстане корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота

Сегодня в состав Черноморского флота приняли новый патрульный корабль «Сергей Котов», построенный в Татарстане на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького». Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы флота.

«Сергей Котов» является четвертым серийным кораблем проекта 22160, он спроектирован и построен с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий обеспечивают устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

Подобные корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения, передает «Интерфакс».Также на корабле есть вертолетная площадка для того, чтобы в открытом море принимать на борт палубную авиацию.

Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1 700 тонн, а дальность плавания корабля составляет до 6 тыс. морских миль.