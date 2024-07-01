В Зеленодольске боевые корабли будут строить с защитой от морских дронов

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На малых ракетных кораблях, которые строятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для всех четырех флотов ВМФ России, с учетом опыта специальной военной операции предусмотрят дополнительную защиту от морских дронов. Об этом рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, сообщает РИА Новости.

«Супостат понимает, что его основная задача — сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и всё, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля», — пояснил собеседник агентства.

«Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это „узкое место“ на всех кораблях. Это сердце корабля <…> И мы сделаем дополнительную защиту», — подчеркнул Мистахов.

Руководитель судостроительной корпорации уточнил, что изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте позволило сделать вывод о необходимости изменить внутреннюю конструкцию корабля.

«Результаты вопросов, возникавших на Черноморском флоте, показали нам, что кардинально многое нужно изменить: по размещению, по коридорам, по проходам, по системам ПВО, артиллерии — зоны обстрела, углы обстрела и так далее», — уточнил он.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» строит для Военно-морского флота РФ малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости защитить флот от дальнобойных ударов, включая и угрозу «со стороны беспилотных аппаратов».