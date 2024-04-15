Татарстан и командование корабля «Виктор Великий» подписали договор о сотрудничестве

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и капитан-лейтенант Владислав Нестеров подписали договор о сотрудничестве и развитии шефских связей между Татарстаном и командованием патрульного корабля «Виктор Великий», строительство которого сегодня завершается на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя муниципалитета.

Длина судна 94 метра, ширина 14 метров, водоизмещение 1 500 тонн. С экипажем в 49 человек имеет автономность плавания до 60 суток. Предназначен для несения патрульной службы по охране территориальных вод, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, охраны кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника, а также операций в дальней морской и океанской зонах.

Корабль назвали в честь Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Виктора Великого, стойко и мужественно выполнявшего свой долг перед Отечеством в годы Великой Отечественной Войны.

Фото: телеграм-канал Михаила Афанасьева