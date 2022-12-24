«Контузия, чудом не задето легкое»: стали известны подробности ранения Рогозина

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин при обстреле Донецка получил проникающее ранение спины и контузию, сообщил его помощник. Ему предстоит операция на позвоночнике, однако, как писали СМИ, по прогнозам врачей, извлечь вошедший в тело осколок не получится.

«Металлический осколок размером 8х6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Никаких других ранений нет», – цитирует помощника Рогозина ТАСС.

Он также сообщил, что раненому все же предстоит операция по извлечению осколка, и рассказал планах Рогозина присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым.

Напомним, в ночь на 22 декабря стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» ранен во время обстрела гостиницы в Донецке. Позднее сам Рогозин вышел на связь и написал, что из-за ранения ему предстоит операция. Он также рассказал о гибели Михаила Бридасова. Сообщалось, что Рогозина для проведения операции перевезут в Москву.