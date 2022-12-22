«Металлический осколок вошел выше лопатки»: Рогозин вышел на связь впервые после ранения

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал первый пост в своем телеграм-канале после ранения в Донецке. Он сообщил, что в гостинице, которая попала под обстрел, проводил рабочую встречу «узким кругом и в спокойной обстановке» после возвращения из добровольческих подразделений. Из-за ранения Рогозину предстоит операция.

За восемь лет гостиницу, в которой проводилась встреча, ни разу не обстреливали, отметил Рогозин. По его мнению, «кто-то слил информацию», что там будут проводиться переговоры. Несколько высокоточных попаданий произошло около 19.45.

«Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», – написал Рогозин.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, ныне глава группы военных советников «Царские волки», ранен в ходе визита в Донецк. Также во время обстрела получил ранение председатель Правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко.