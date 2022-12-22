Рогозин рассказал о гибели своего помощник во время обстрела

Помощник раненого в Донецке бывшего генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина погиб во время обстрела. Об этом рассказал сам политик, в последнее время руководивший группой военных советников и научно-техническим центром «Царские волки», передает ТАСС.

Кроме того, Рогозин «пообещал вернуться в зону специальной военной операции после того, как поправится», отмечает агентство.

До этого стало известно, что Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших при обстреле доставлены в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

По данным Telegram-канала Baza и источника ТАСС, второй погибший в донецкой гостинице — это охранник Председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко, который также получил ранение в результате артиллерийского удара.

Кроме того, Baza отмечает, что при обстреле также пострадали жены Рогозина и Хоценко, которые «получили легкие ранения». Впрочем, эта информация носит предварительный характер.

Ранее Рогозин предположил, что «кто-то слил информацию», что в гостинице будут проводиться переговоры. Несколько высокоточных попаданий произошло около 19.45 21 декабря.