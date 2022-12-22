Раненого в Донецке Дмитрия Рогозина перевезут в Москву

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин будет перевезен в Москву. Об этом передает ТАСС.

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность», – рассказал помощник Рогозина.

По его словам, после транспортировки в российскую столицу консилиум врачей будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.

Накануне ночью стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» ранен во время обстрела гостиницы в Донецке. Сегодня утром Рогозин написал в своем телеграм-канале, что из-за ранения ему предстоит операция – «осколок пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок». Он также рассказал о гибели своего помощника Михаила Бридасова.

Также во время обстрела получил ранение председатель Правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко.